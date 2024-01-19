中国初のデジタル切手「甲辰年」が発行　香港特区

特別記念切手「甲辰年」のデジタルコレクションがリリースされ、香港特別行政区のサイバーポートで1月18日に発行セレモニーが開催された。これは、中国政府が初めてパブリック・ブロックチェーン上で発行する、同じテーマを持った特別記念切手のデジタルコレクションで、「甲辰年」特別記念切手の図案を使用し、ブロックチェーン技術を利用して「ポリゴン」ブロックチェーン上で発行される。特別記念切手デジタルコレクション1枚ごとに唯一のコードが付与され、「実際の郵便製品と特別記念切手デジタルコレクション」のセット形式で販売される。中国新聞網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2024年1月19日