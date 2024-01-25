【音声ニュース】中国製高速列車がチリで営業開始、南米の最高速度を更新
人民網日本語版 2024年01月25日13:36
中国企業の中車四方がチリ向けに開発した電気・ディーゼル両用の高速列車が先ごろ、チリで乗客を乗せた営業を開始した。同列車の最高運行速度は時速160kmで、南米大陸で最速の列車となっている。
チリ政府の当局者やチリ国鉄の責任者らが同日、中国製新型列車のテープカットを行った後、最初の列車に乗車した。チリのムニョス運輸通信大臣はセレモニーで、「チリの鉄道は、南米最速で最も近代的な列車を持つようになった。これはチリ及び地域全体にとって歴史的な瞬間だ」と述べた。
同高速列車は4両編成で、定員236人。車内にはワイヤレスネットワーク、充電用コンセント、車椅子エリアなどが装備されている。
「人民網日本語版」2024年1月25日
注目フォトニュース
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：[email protected]