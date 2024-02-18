今年の春節期間中の映画興行収入は78億4400万元に
人民網日本語版 2024年02月18日14:50
中国の映画産業に関するデータを発表している「灯塔専業版」のデータによると、2月17日午後1時50分の時点で、今年の春節（旧正月、今年は2月10日）期間中の映画興行収入が78億4400万元（1元は約20.9円）に達し、2021年の春節期間中の興行収入（78億4300万元）を上回り、中国における同時期の興行収入の記録を塗り替えた。現時点における春節期間中の興行収入トップ3は「熱辣滾燙（YOLO）」、「飛馳人生2 （ペガサス2）」、「熊出没・逆転時空（Boonie Bears:Time Twist）」となっている。中国中央テレビアプリが伝えた。（編集TG）
「人民網日本語版」2024年2月18日
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