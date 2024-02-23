中国企业承建的柬埔寨百达隆巴萨河大桥项目19日在柬首都金边举行开工仪式。

カンボジアの首都プノンペンで19日、中国企業が建設を請け負ったバサック川を跨ぐ大型渡河橋（バサック川大橋）プロジェクトの着工式が行われた。

柬埔寨首相洪玛奈在仪式上说，中国一直以来为柬经济社会发展提供大量支持，特别是十分重视帮助柬发展交通基础设施，迄今已使用各类资金为柬修建了10余座大桥，柬政府和人民对此心怀感激。2024年是“中柬人文交流年”，柬方愿与中方一道，继续推进双边经贸合作发展，扩大各领域友好交往，推动旅游业发展复苏。

同国のフン・マネット首相は着工式で、「中国はこれまでずっとカンボジアの経済・社会の発展のために非常に多くの支援を提供し、特にカンボジアの交通インフラ発展を非常に重視して、これまでに各種の資金を使用してカンボジアのために10ヶ所以上の橋を建設してくれた。カンボジア政府とカンボジア国民はこのことに心から感謝している。2024年は『中国・カンボジア人的・文化的交流年』であり、カンボジアは中国とともに、二国間経済貿易協力の発展を引き続き推進し、各分野の友好交流を拡大し、観光産業の発展・回復を推進していきたい」と述べた。

中国驻柬埔寨大使王文天表示，百达隆巴萨河大桥将成为连接两岸的重要通道，为首都经济圈的一体化发展提供有力支撑。中方愿继续加大对柬基础设施领域的投入，与柬方一道推动更多务实合作成果落地生根，不断丰富中柬“钻石六边”合作架构内涵。

王文天・駐カンボジア中国大使は、「バサック川大橋は両岸を結ぶ重要なルートになり、首都経済圏の一体化発展にとって力強い支えになるだろう。中国は引き続きカンボジアのインフラ分野に対する投資を拡大し、カンボジアとともにより多くの実務協力の成果の実施・発展を推進し、中国・カンボジアの『ダイヤモンド・ヘキサゴン』協力枠組みの中身を絶えず豊富にしていきたい」と述べた。

百达隆巴萨河大桥项目位于金边市南部，全长1650米。项目设计采用双向四车道，并设置两条摩托车道和两条人行道，计划于2027年建成通车。

バサック川大橋はプノンペン市南部に位置する。橋の全長は1650メートル、双方向4車線、オートバイ用道路2本、歩行者用道路2本からなる設計が採用され、2027年に開通する計画だ。