中国初の「洋上風力発電＋海洋牧場」、年間送電量は10億kWh超へ
人民網日本語版 2024年03月04日13:30
山東省莱州市の海岸11km離れた国家級海洋牧場モデル海域には、中国初の「洋上風力発電＋海洋牧場」融合発展研究試験プロジェクトがある。国網莱州市電力供給公司によると、同プロジェクトの2024年1−2月の送電量は1億8485万kWhで、年間送電量は10億kWhを突破する見込みだ。新華社が伝えた。
莱州「洋上風力発電＋海洋牧場」プロジェクト。画像提供は取材先
莱州「洋上風力発電＋海洋牧場」プロジェクトの設備容量は304MWで、2023年3月にフル稼働を開始。同年の発電量は7億2978万kWh。同プロジェクトの年間発電量を10億kWhとして計算すると、毎年、標準石炭消費30万トン、二酸化炭素排出78万トン、二酸化硫黄排出5700トン、窒素酸化物の排出8500トンを削減できる。（編集YF）
「人民網日本語版」2024年3月4日
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