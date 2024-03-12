随着新国潮兴起，浙江义乌饰品行业老板们近日迎来大批量订单，市场产品供不应求，工厂忙碌赶工。这些热销的项链、耳环、戒指、手镯融入了龙凤、锦鲤、戏曲脸谱等中国元素，一经问世便受到来自菲律宾、马来西亚等国家的消费者的追捧。

新中国スタイルの「新国潮」人気が高まるにつれて、浙江省義烏市でもアクセサリー業者のオーナーたちが「新国潮」デザインのアクセサリーの大量の注文を受け、供給不足に陥り、工場もその生産に追われている。人気の高いネックレスやイヤリング、指輪、ブレスレットには、竜や鳳凰、錦鯉、京劇の隈取といった中国の要素が取り入れられており、商品が発売されるとたちまちフィリピンやマレーシアの消費者から人気を集めているという。

据不完全统计，义乌现有8000多家饰品生产企业和贸易企业。其中，各类饰品生产加工厂3000多家，产品主要包括胸针、项链、手链等，种类超过80万种，销往100多个国家和地区。

大まかな統計データによると、義烏市のアクセサリーメーカーや貿易会社は8千社を上回る。このうち各種アクセサリーの生産・加工工場は3千社あまりで、主に、ブローチやネックレス、ブレスレットなど約80万種類を扱い、約100ヶ国・地域に輸出している。