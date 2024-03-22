「2023年度全国10大考古学新発見」が発表
人民網日本語版 2024年03月22日14:50
国家文物局は22日午前、「2023年度全国10大考古学新発見」を正式に発表した。内容は下記の通り。
山東沂水跋山遺跡群
△跋山遺跡の厚さ8メートルの地層
福建平潭壳丘頭遺跡群
△祠堂後山遺跡機能エリアの分布図
安徽郎渓磨盤山遺跡
△玉璜
湖北荊門屈家嶺遺跡
△鄭畈堰の断面
河南永城王荘遺跡
河南鄭州商都書院街墓地
△金製の出土品
陝西清澗寨溝遺跡
△寨塬蓋夯土建築遺跡
甘粛礼県四角坪遺跡
山西霍州陳村磁器窯跡
南中国海西北陸坡1号、2号沈没船遺跡
△南中国海西北陸坡1号沈没船の正射投影画像
△南中国海西北陸坡1号沈没船の正射投影画像
（編集YF）
「人民網日本語版」2024年3月22日
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