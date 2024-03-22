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「2023年度全国10大考古学新発見」が発表

人民網日本語版　2024年03月22日14:50

国家文物局は22日午前、「2023年度全国10大考古学新発見」を正式に発表した。内容は下記の通り。

山東沂水跋山遺跡群

△跋山遺跡の厚さ8メートルの地層

△跋山遺跡の厚さ8メートルの地層

福建平潭壳丘頭遺跡群

△祠堂後山遺跡機能エリアの分布図

△祠堂後山遺跡機能エリアの分布図

安徽郎渓磨盤山遺跡

△玉璜

△玉璜

湖北荊門屈家嶺遺跡

△鄭畈堰の断面

△鄭畈堰の断面

河南永城王荘遺跡

河南鄭州商都書院街墓地

△金製の出土品

△金製の出土品

陝西清澗寨溝遺跡

△寨塬蓋夯土建築遺跡

△寨塬蓋夯土建築遺跡

甘粛礼県四角坪遺跡

山西霍州陳村磁器窯跡

南中国海西北陸坡1号、2号沈没船遺跡

△南中国海西北陸坡1号沈没船の正射投影画像

△南中国海西北陸坡1号沈没船の正射投影画像

△南中国海西北陸坡1号沈没船の正射投影画像

△南中国海西北陸坡1号沈没船の正射投影画像

（編集YF）

「人民網日本語版」2024年3月22日

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