眼下，作为“植物王国”的云南进入了鲜花盛开季，全省各州市的樱花、杜鹃花、梨花、油桐花、山茶花等各展风姿，芳香四溢，唯美风景频频走红网络，成为云南吸引游客的亮丽名片。

「植物王国」と言われる雲南省は今、花々の開花シーズンとなっている。同省の各州や市では、サクラやツツジ、ナシ、アブラギリ、サザンカなどの花々が美しく咲き誇り、芳しい香りを漂わせている。そしてそれらの美しい風景がネット上でしばしば話題となり、雲南省にとって観光客を魅了する特徴になりつつある。

在滇西云县，随着百花盛开，鲜花也成了当地群众餐桌上的美味佳肴。这不，近日就有厨师精心挑选了十余种当地可食用的鲜花食材，加上配料，通过炸、煎、蒸、煮、烩等方式，制作出了一桌花宴，看了令人垂涎欲滴。

雲南省西部にある楚雄彝（イ）族自治州雲県では、様々な花が満開を迎えると、それらの新鮮な花も現地の人々の食卓に上るご馳走となる。ある料理人はこのほど、地元で採れる十数種類の食用花を食材として厳選し、様々な調理方法を駆使して、見た目も美しく、味にも優れた「花料理」の数々を作りあげた。