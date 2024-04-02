中国中车株洲电力机车有限公司为墨西哥首都墨西哥城地铁一号线特别研制的NM22胶轮地铁列车日前正式上线运行。列车为9节编组，最高运行时速为80公里，最大载客量为2252人。列车创新性采用大胶轮走行、小胶轮导向的转向架，具有8%的爬坡能力和45米的曲线半径通过能力，具有噪声更小和能耗更低、安全性更强的优势。

中国中車株洲電力機車有限公司がメキシコの首都メキシコシティの地下鉄1号線向けに特別に開発したNM22ゴムタイヤ式地下鉄列車が、このほど正式に運行を開始した。列車は9両編成で、最高運転速度は80km/h、最大定員は2252人。列車は大型ゴムタイヤで走行し小型ゴムタイヤで誘導する台車を採用。8％の登坂能力と45mの曲線半径通過能力を持つ。より低騒音、より省エネルギー、より安全性が高いという優位性がある。

墨西哥城地铁一号线于1969年开始运营，全长18.83公里，设有20座车站，是墨西哥最重要的一条地铁线路，日均客流量约为100万人次。

メキシコシティ地下鉄1号線は1969年に営業開始し、全長18.83kmで、20駅を設けており、メキシコの最も重要な地下鉄路線で、1日平均の乗客数は約100万人。