孤独症儿童被称为“星星的孩子”。他们常常沉浸在自己的世界里，无法与外界沟通。科学研究证明，与动物之间的互动对孤独症儿童有着积极的影响。中国首批孤独症辅助犬即将成为“心理疗愈师”为“星星的孩子”提供帮助。

中国で「星の子」と呼ばれている自閉症児は、自分の世界に閉じこもり、他人とコミュニケーションを取ろうとしないことが多い。科学研究では、動物と触れ合うことが、自閉症児に積極的な影響を与えることが分かっている。中国で第一陣となる自閉症児向け介助犬が間もなく、「心理セラピスト」として、「星の子」にサポートを提供することになっている。

在上海孤独症辅助犬培训基地，记者见到了三只已经正式成为孤独症辅助犬的两岁拉布拉多犬。来自全国六个孤独症儿童的家庭在这里将进行为期十天的口令练习并和辅助犬进行亲密接触。匹配成功后，这批辅助犬将走入三个孤独症家庭。

上海の自閉症児向け介助犬訓練基地で訓練を受けたラブラドール・レトリバー3頭がすでに自閉症児向け介助犬に認定されている。中国各地から来た自閉症児6人の家族がこれから先10日間にわたり、指示語の出し方を学んだり、介助犬と触れ合ったりする。マッチングに成功すると、介助犬は自閉症児3人の自宅でサポートを提供することになる。

孤独症辅助犬在国外已经有四十多年的成功经验，目前在我国还属于起步阶段，未来对于孤独症辅助犬的需求会不断增加。

自閉症児向け介助犬は、海外では40年以上の歴史があるものの、中国では導入が始まったばかりで、今後、そのニーズは高まっていくと見られている。