中国の宇宙飛行士が上空400キロから撮影した中国の大地
人民網日本語版 2024年04月23日16:15
4月22日はアースデイ。地図と見比べながら、中国の宇宙飛行士の湯洪波氏と唐勝傑氏、江新林氏が上空400キロにある中国の宇宙ステーションから撮影した中国各地の写真を見てみよう。（編集KN）
遼寧省大連市
撮影・湯洪波宇宙飛行士
西蔵（チベット）自治区拉薩（ラサ）市
撮影・湯洪波宇宙飛行士
海南省三亜市
撮影・湯洪波宇宙飛行士
陝西省西安市
撮影・湯洪波宇宙飛行士
遼寧省葫蘆島市
撮影・湯洪波宇宙飛行士
安徽省合肥市
撮影・湯洪波宇宙飛行士
湖南省長沙市
撮影・湯洪波宇宙飛行士
北京市
撮影・唐勝傑宇宙飛行士
湖北省武漢市
撮影・唐勝傑宇宙飛行士
河南省鄭州市
撮影・江新林宇宙飛行士
「人民網日本語版」2024年4月23日
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