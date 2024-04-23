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中国の宇宙飛行士が上空400キロから撮影した中国の大地

人民網日本語版　2024年04月23日16:15

4月22日はアースデイ。地図と見比べながら、中国の宇宙飛行士の湯洪波氏と唐勝傑氏、江新林氏が上空400キロにある中国の宇宙ステーションから撮影した中国各地の写真を見てみよう。（編集KN）

遼寧省大連市

撮影・湯洪波宇宙飛行士

撮影・湯洪波宇宙飛行士

西蔵（チベット）自治区拉薩（ラサ）市

撮影・湯洪波宇宙飛行士

撮影・湯洪波宇宙飛行士

海南省三亜市

撮影・湯洪波宇宙飛行士

撮影・湯洪波宇宙飛行士

陝西省西安市

撮影・湯洪波宇宙飛行士

撮影・湯洪波宇宙飛行士

遼寧省葫蘆島市

撮影・湯洪波宇宙飛行士

撮影・湯洪波宇宙飛行士

安徽省合肥市

撮影・湯洪波宇宙飛行士

撮影・湯洪波宇宙飛行士

湖南省長沙市

撮影・湯洪波宇宙飛行士

撮影・湯洪波宇宙飛行士

北京市

撮影・唐勝傑宇宙飛行士

撮影・唐勝傑宇宙飛行士

湖北省武漢市

撮影・唐勝傑宇宙飛行士

撮影・唐勝傑宇宙飛行士

河南省鄭州市

撮影・江新林宇宙飛行士

撮影・江新林宇宙飛行士

「人民網日本語版」2024年4月23日

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