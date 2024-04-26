“中国筇竹之乡”云南省昭通市大关县竹产业协会4月21日在木杆镇组织开展第二届筇竹竹王笋王争霸赛暨剥笋技能大比拼活动。

「中国ラカンチクの里」として知られる雲南省昭通市大関県の竹産業協会は4月21日、同県木杆鎮で、「第2回ラカンチク王・タケノコ王コンテストおよびタケノコ皮むきコンテスト」を開催した。

2018年以来，大关县立足县内筇竹资源优势，把筇竹产业作为“一县一业”倾力打造，着力构建“基地培育+加工园区+新型主体+农户+商旅文”的筇竹全产业链发展格局。截至目前，全县筇竹生长面积达101.83万亩，占世界筇竹面积的70%以上，竹产业综合产值超过20亿元。竹产业受益群众达17.3万人，占全县农村人口的72.5%。

大関県は、2018年から、県内のラカンチク資源の優位性を拠り所として、「一県一業」としてラカンチク産業の発展に尽力し、「栽培拠点での栽培＋加工パーク＋新型主体＋農民＋ビジネス・観光・文化」というラカンチク全産業チェーン発展パターンの確立に取り組んできた。これまでに、県内全域のラカンチク栽培面積は約6万8千ヘクタールに達し、世界全体のラカンチク栽培面積の70％以上を占め、竹産業の総合生産額は20億元（1元は約21.4円）を上回っている。竹産業によって、県内農村人口の72.5％を占める17万3千人に利益がもたらされている。