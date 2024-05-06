记者5月1日从国家移民管理局获悉：2024年1月1日以来，法国籍人员入境中国10.4万人次，较2023年同期增长294.71%，入境事由主要是商务、旅游和探亲访友；中国内地居民出境赴法国13万人次，较2023年同期增长215.28%，出境事由主要是旅游、商务。

中国国家移民管理局が1日に発表したところによると、2024年1月1日から現在までの間に、フランス国籍の外国人で中国に入国した人は、前年同期比294.71％増の延べ10万4000人に上り、入国の理由は主にビジネス、観光、親族・友人訪問だった。中国大陸部の住民で出国してフランスを訪れた人は同215.28％増の延べ13万人に上り、出国の理由は主に観光とビジネスだった。

国家移民管理局相关负责人介绍，自2023年12月1日中国对法国实施单方面免签政策以来，截至4月30日持法国普通护照免签入境中国7.4万人次，占法国籍人员入境总数的59.63%。法国籍人员免签入境事由主要以商务和旅游为主，占法国籍人员免签入境总数的79.6%。

同局関係責任者の説明によると、23年12月1日に中国がフランスに対するビザ免除政策を実施してから4月30日までに、フランスの一般旅券（パスポート）を持ち、ビザを免除されて中国に入国した人は延べ7万4000人に上り、フランス国籍の外国人で中国に入国した人のうち59.63％を占めた。ビザ免除で入国した人の入国の理由で多いのはビジネスと観光で、79.6％を占めた。