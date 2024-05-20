三峡第二世代新エネルギー・スマート観光船が初航行に成功　湖北省宜昌

湖北省宜昌市の三峡旅遊集団が所有する第二世代新エネルギー観光船「和悦」が5月18日、三斗坪観光港に定刻通りに入港し、長江三峡「二壩一峡」航路での初航行を無事終了した。これにより、三峡観光船は、「スマート＆グリーン」の時代へと足を踏み入れた。人民網が伝えた。

双胴船として設計された同観光船は、電池容量3154.32kWhの船舶用バッテリーパックを搭載し、「電力バッテリー＋燃料油＋太陽光発電」のハイブリッド電力システムを採用し、大陸河川で初めて開発された自動運転システムを搭載し、航続距離は約500キロメートル、乗客定員は780人となっている。（編集KM）

「人民網日本語版」2024年5月20日