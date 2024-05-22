中国1-4月の社会消費財小売総額前年比4.1％増、ネット小売同11.5％増
人民網日本語版 2024年05月22日16:34
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国家統計局がまとめたデータによると、今年4月の中国の社会消費財小売総額は前年同期比2.3％増、前月比0.03％増の3兆5699億元（1元は約21.6円）に達した。1-4月の社会消費財小売総額は同4.1％増の15兆6026億元だった。
1-4月の全国のネット小売額は前年同期比11.5％増の4兆4100億元で、そのうち実物商品のネット小売額は同11.1％増の3兆7400億元で、社会消費財小売総額の23.9％を占めた。また物品貿易の輸出に占める越境ECの輸出の割合が安定的に上昇した。（編集KS）
「人民網日本語版」2024年5月22日
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