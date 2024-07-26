欧洲最近进入了高温“炙烤”模式，中国凉席近期火到了法国。

欧州は最近、猛暑日が続いており、中国製のござが暑さ対策グッズとしてフランスで大人気となっている。

7月20日，法国巴黎当地气温达到31℃，预计本周，西班牙一些地区的温度将达到44℃。然而很多老房子无法安装空调，昂贵的安装费用也影响了空调的装机率，空调可能只有几千元，但安装费就要上万元，国外旅行网站甚至推出了“带空调的巴黎酒店”专题页面。

フランス・パリは7月20日に気温が31℃に達し、予報によればスペインの一部地域は今週、最高気温が44℃になるという。ところが、現地の古い建物はエアコンが設置できず、取付工事料金の高さもエアコン設置率の低さにつながっている。エアコン自体は数千元（1元は約21.1円）しかないのに対し、取り付けに1万元ほどかかる。海外の旅行サイトの中には「エアコンがついているパリのホテル」専用ページを打ち出したところもあるほどだ。

据报道，一些法国和其他欧洲国家网友还瞄上了中国降暑“神器”——凉席。今年，不夹腿毛的冰丝凉席销量迅速增长，江苏某冰丝凉席生产商加班加点生产赶工，7月，外贸订单同比上涨达120%；某中国电商还推出了免费给奥运志愿者送凉席活动。据介绍，该电商凉席品类在欧洲7月前三周销量环比上个月同期大涨288%。

報道によれば、フランスと欧州の一部の国のネットユーザーが中国で暑さ対策の「神グッズ」とされるござに目を付けた。今年はすね毛がはさまりにくいござの売り上げが爆発的に増加している。江蘇省のあるメーカーは残業体制で生産を急いでいるが、7月の対外貿易の受注は前年同期比で120％増加した。この業者によると、ござ製品の欧州での売り上げは7月の第1-3週で前年同期比288％も急増したという。