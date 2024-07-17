野菜栽培の新しい方法をもたらすスマート農業

河北省南宮市経済開発区スマート農業建設プロジェクト自動化ビニールハウス内で15日、各種水耕栽培野菜が成熟期を迎えた。収穫後は中国全土の大手スーパーマーケットで販売される。自動化ビニールハウスは水耕栽培や節水灌漑などの技術を応用し、温度・湿度・光スマート制御システムを合わせることで、各種作物の年間を通じた生産を実現。スマート農業建設プロジェクトでは現在、水耕栽培と育成基質栽培で、野菜・果物を30品種近く栽培している。年間の果物及び野菜生産量は計400トンで、生産高は1000万元（1元は約21.8円）を超え、現地の農産物の質を高めると同時に、現地の農家の雇用と増収を牽引した。中国新聞網が伝えた。（編集YF）

「人民網日本語版」2024年7月17日