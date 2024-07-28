中国上半期の国内旅行者数が27.25億人に　総消費額2.73兆元

中国文化・観光部（省）によると、国内旅行に関するサンプル調査統計の結果、2024年上半期（1-6月）には、中国の国内旅行者数が前年同期比14.3％増の延べ27億2500万人に達したことが明らかになった。そのうち都市部の旅行者は同12.3％増の延べ20億8700万人、農村部の旅行者は同21.5％増の延べ6億3800万人だった。四半期別に見ると、第1四半期（1-3月）は同16.7％増の延べ14億1900万人、第2四半期（4-6月）は同11.8％増の延べ13億600万人だった。人民日報が伝えた。

上半期の国内旅行者の総消費額は同19.0％増の2兆7300億元（1元は約21.2円）に上り、都市部の旅行者の消費額は同16.8％増の2兆3100億元、農村部の旅行者の消費額は同32.6％増の4200億元だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2024年7月28日