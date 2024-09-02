国家卫生健康委29日发布的《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，我国人均预期寿命达到78.6岁，孕产妇死亡率下降到15.1/10万，婴儿死亡率下降到4.5‰，均为历史最好水平。

中国国家衛生健康委員会が29日に発表した「2023年中国衛生健康事業発展統計公報」によると、中国の平均寿命が78.6歳、妊産婦死亡率が10万人に対して15.1人、乳児死亡率が出生1000人あたり4.5人となり、過去最高水準となった。

公报同时显示，我国卫生资源总量持续稳步增长。2023年末，全国医疗卫生机构总数1070785个，比上年增加37867个，其中医院38355个，比上年增加1379个。全国床位1017.4万张，比上年增加42.4万张。全国卫生人员总数1523.7万人，比上年增加82.7万人。

公報によると、中国の衛生資源総量は安定して増加し続けている。2023年末の時点で、中国全土の医療衛生機関の総数は107万785ヶ所で、前年に比べて3万7867ヶ所増えた。うち、病院の数が3万8355ヶ所で、前年に比べて1379ヶ所増えた。中国全土の病床の数は1017万4000床で、前年に比べて42万4000床増えた。中国全土の医療関係者総数は1523万7000人で、前年に比べて82万7000人増えた。

根据公报，我国医疗服务提供量和效率同步提升。2023年，全国医疗卫生机构总诊疗人次95.5亿，比上年增加11.3亿人次，居民平均到医疗卫生机构就诊6.8次。

公報によると、中国の医療サービスの提供数が増えていると同時に、効率も高まっている。2023年、中国全土の医療衛生機関の受診者数は延べ95億5000万人で、延べ11億3000万人増えた。住民1人当たりの平均受診回数は6.8回となっている。

2023年全国卫生总费用初步核算为90575.8亿元，其中政府卫生支出占26.7%，社会卫生支出占46.0%，个人卫生支出占27.3%。人均卫生总费用6425.3元，卫生总费用占GDP的比例为7.2%。

2023年、中国全土の衛生総費用は現時点で9兆575億8000万元(1元は約20.4円)と試算されている。うち、政府衛生支出が26.7％、社会衛生支出が46.0％、個人衛生支出が27.3％を占めている。1人当たりの衛生総費用は平均6425.3元で、衛生総費用が国内総生産（GDP）に占める割合は7.2％だった。