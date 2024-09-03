水电水利规划设计总院日前发布的信息显示，截至2023年底，全球抽水蓄能装机容量达到17913万千瓦，其中我国抽水蓄能装机容量约占28%，居世界首位。

水電水利計画設計総院がこのほど発表した情報によると、2023年末現在の世界の揚水発電設備容量は1億7913万kWに達し、うち中国の揚水発電設備容量は世界1位の約28％を占めている。

水电水利规划设计总院院长李昇说，我国抽水蓄能装机规模已连续8年稳居世界第一，已投运电站运行状态良好，2023年抽发电量、启动次数、调频台次、旋转备用台次、短时运行次数均较上一年明显增加，有效保证电力安全可靠供应，发挥电力保供生力军作用。

同院の李昇院長は、「中国は8年連続で世界1位を維持しており、稼働開始した発電所は運営状況が良好で、23年の揚水発電量、起動回数、周波数調整回数、供給予備力、短時間稼働回数が前年より大幅に増加した。電力の安全で信頼できる供給を効果的に保証し、電力供給を保証する役割を果たした」と述べた。

李昇表示，能源变革推动抽水蓄能需求跃升，随着全球风能、太阳能等可再生能源的大规模高速发展，电力系统的波动性和间歇性问题日益凸显，调节电源的需求大幅增加。抽水蓄能是当前技术成熟、经济性优越、具备大规模开发条件的电力系统绿色低碳清洁灵活调节电源，与风电、太阳能发电等配合效果好。发展抽水蓄能是保障电力系统安全稳定运行的重要支撑，是可再生能源大规模发展的重要保障。

李院長はさらに、「エネルギートランスフォーメーションが揚水発電の需要の急増を推進している。世界の風力及び太陽光などの再生可能エネルギーの大規模な急速発展に伴い、電力システムの不安定性と断続性の問題がますます顕著になり、安定した電源の需要が大幅に増加している。揚水発電は現在、成熟した技術、優れた経済性、大規模開発の条件を備えた電力システム向けのグリーン・低炭素・クリーン・フレキシブル調整電源で、風力発電や太陽光発電などとの連携効果が高い。揚水発電の発展は電力システムの安全で安定的な運用の重要なサポートで、再生可能エネルギーの大規模発展を保証する重要なものだ」と述べた。