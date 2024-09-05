当地时间9月2日凌晨，海南航空北京—东京(羽田)HU7919航班顺利抵达东京羽田国际机场。这是海南航空继北京—东京成田机场、北京—大阪机场、西安—东京成田机场后开通的第四条直飞日本航线。这一航线的开通，将为两地旅客提供更为便捷的出行服务。

海南航空の北京と日本・東京（羽田）を結ぶHU7919便が、現地時間の2日に東京国際空港（羽田空港）に到着した。海南航空にとって、北京首都国際空港-成田国際空港、北京-大阪国際空港（伊丹空港）、西安咸陽国際空港-成田国際空港に続く、4本目の日本への直行便路線となる。新路線の開設により、中日の旅客により便利な移動サービスが提供されることになる。

海南航空北京—东京（羽田）往返国际航线计划每周执行三个往返航班，去程班期为每周三、五、日，回程班期为每周一、四、六。去程航班计划北京时间21:15从北京首都国际机场起飞，当地时间次日01:30抵达东京羽田国际机场，飞行时长预计3小时15分钟；返程航班计划当地时间03:00从东京羽田国际机场起飞，北京时间5:50到达北京首都国际机场，飞行时长预计3小时50分钟，以上航班信息以实际查询为准。

新路線は週3往復、北京発は水・金・日、東京発は月・木・土に運航する。往路は北京を21:15に出発、日本時間の翌日01:30に東京に到着し、飛行時間は3時間15分の予定。復路は日本時間の03:00に東京を出発、北京時間の05:50に北京に到着し、飛行時間は3時間50分の予定。ただし、以上の運航情報は参考で、具体的には実実際に問い合わせる必要がある。