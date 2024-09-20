记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，今年1至8月，中欧班列累计开行13056列，发送货物139.9万标箱，同比分别增长12%、11%，其中8月份开行1653列，发送货物17.3万标箱。今年以来，中欧班列已连续6个月单月开行数量突破1600列。

中国国家鉄路集団有限公司によると、今年1-8月には、国際定期貨物列車「中欧班列」の累計運行本数が前年同期比12％増の1万3056本に上り、輸送した貨物は同11％増の139万9000TEU（20フィート標準コンテナ換算）に達した。そのうち8月の運行本数は1653本、輸送貨物は17万3000TEUだった。今年に入ってから、中欧班列は6ヶ月連続で単月の運行本数が1600本を突破している。

今年以来，跨里海中欧班列实行常态化开行，通道多元化发展稳步推进。陕西榆林、山西吕梁等国内城市首开中欧班列，中欧班列辐射范围进一步扩大，助力内陆城市高水平对外开放。铁路部门积极推广快速通关模式，持续提升中欧班列通关效率和便利化水平，呼和浩特市首次开行采用“铁路快通”模式的中欧班列。

年初以来、カスピ海横断ルートを走る中欧班列が常態化した運行を行い、ルートの多様化した発展が安定的に推進された。陝西省楡林市、山西省呂梁市など中国国内の都市からの中欧班列が開通し、中欧班列のカバーする範囲がより一層広がり、内陸都市の高い水準の対外開放をサポートした。鉄道当局はスピーディな通関手続きモデルを積極的に推進し、中欧班列の通関の効率・円滑化レベルを持続的に向上させ、内蒙古（内モンゴル）自治区呼和浩特（フフホト）市では「鉄道急行ルート」モデルを採用した中欧班列が初めて運行した。

国铁集团货运部有关负责人表示，中欧班列开行实现量质提升，有力保障了国际供应链产业链稳定畅通，为中欧贸易发展注入了新动能，也充分反映了我国外贸稳中向好的态势。

同集団貨物輸送部の関係責任者は、「中欧班列の運行が量と質の向上を実現し、国際サプライチェーン・産業チェーンの安定とスムーズな流れを保証し、中国・欧州間の貿易の発展に新たな原動力を注入した。また、中国の対外貿易が安定傾向の中で好調さを維持する状況も十分に反映されている」と述べた。