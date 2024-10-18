2024年7-9月の出入国者数、前年同期比30.1％増の1億6000万人
人民網日本語版 2024年10月18日15:37
中国の国家移民管理局は18日、2024年第3四半期（7-9月）の移民管理業務の主要データを発表した。それによると、同期に全国の移民管理機関が検査した出入境（出入国）者数は同30.1％増の延べ1億6000万人に達した。全国の国境検問所を通って入国した外国人は同48.8％増の延べ818万6000人、そのうちビザ免除措置を適用されて入国した人は同78.6％増の延べ488万5000人だった。
（編集KS）
「人民網日本語版」2024年10月18日
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