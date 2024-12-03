西北電力網初の気象衛星データ受信局、新疆で運用開始

11月27日，西北电网首个气象卫星数据接收站在新疆吐鲁番市高干热试验基地正式投入使用。这标志着国网新疆电力有限公司在电网智能化运行和气象灾害科学预防领域的深度融合取得重大突破。

西北電力網初の気象衛星データ受信局が11月27日、新疆維吾爾（ウイグル）自治区吐魯番（トルファン）市高乾熱試験拠点で正式に運用開始された。これは、国網新疆電力有限公司（以下「国網新疆電力」）の電力網スマート化運営と気象災害科学予防分野の深い融合の重要なブレイクスルーを示している。

新疆气象灾害种类多、范围广、发生频率高、突发性强。其中大风、沙尘暴、霜冻、高温等极端天气，对新疆电网安全稳定运行和全国电力保供有着重要影响。

新疆は気象災害の種類が多く、範囲が広く、発生頻度と突発性が高い。うち強風、砂嵐、霜枯れ、高温などの異常気象は、新疆電力網の安全かつ安定的な運営と全国の電力供給保証に重要な影響を及ぼす。

2023年9月，为进一步提升新疆电网防灾减灾能力，国网新疆电力结合新疆气候特点和电网运行实际需求，经过实地考察和调研分析，积极推进气象卫星数据接收站建设。

国網新疆電力は2023年9月、新疆電力網の防災・減災能力をさらに高めるため、新疆の気候の特徴と電力網電力の実際のニーズを結びつけ、実地調査とリサーチ・分析を経て、気象衛星データ受信局の建設を積極的に推進した。

该气象卫星数据接收站融合了“卫星+无人机+可视化+气象”等多种技术，能够实时接收国内外13颗卫星的气象数据，可为新疆电网提供全球范围内的高分辨率气象观测数据，包括云层分布、降水强度、风速风向等多种关键气象信息。同时，可以实现对电网所在区域山火、沙尘等气候灾害进行全域、实时、精细化监测，更加准确地预测天气变化对电网的影响，及时制定和调整电网运行策略，确保电网在极端天气条件下的安全稳定运行。

同受信局は「衛星＋ドローン＋可視化＋気象」など複数種類の技術を融合し、中国内外の13基の衛星の気象データをリアルタイムで受信でき、新疆電力網に雲の分布、降水の強度、風速・風向きなど複数種類の重要気象情報を含む世界範囲の高分解能気象観測データを提供できる。また電力網所在エリアの山火事や黄砂などの気候災害の全域・リアルタイム・詳細観測を実現し、天気の変化による電力網への影響をより正確に予測し、速やかに電力網の運営プランを策定・調整し、電力網が異常気象下でも安全かつ安定的に運営できるように確保する。