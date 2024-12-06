中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”4日在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上通过评审，列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。

パラグアイ共和国の首都アスンシオンにおいて4日に開催された第19回ユネスコ無形文化遺産保護条約政府間委員会において、「春節(旧正月)－中国人の伝統的な新年を祝う社会実践」が、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表（無形文化遺産リスト）」に登録されることが決定した。

至此，中国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册，总数居世界第一。

これで、「人類の無形文化遺産の代表的な一覧表」に登録されている中国の文化遺産は計44件に達し、世界最多となっている。