世界海拔最高的光伏项目——华能纳古光伏电站一期项目24日在云南迪庆并网发电。电站所在地最高海拔超5240米。

世界で最も標高が高い太陽光発電プロジェクトである華能納古太陽光発電所の第1期プロジェクトが24日、雲南省迪慶で送電網に系統接続され、発電開始した。発電所の所在地の最高標高は5240メートルを超える。

华能纳古光伏电站是华能澜沧江水风光一体化清洁能源基地的重要建设项目，一期项目占地面积达1900亩，大小约177个标准足球场，在4800米至5300米海拔建设32个光伏阵列区，安装约20万块双面双玻光伏组件，总装机规模达10万千瓦。

華能納古太陽光発電所は、華能瀾滄江水力・風力・太陽光一体化クリーンエネルギー拠点の重要なプロジェクトで、第1期プロジェクトの敷地面積は約126.7ヘクタールで、一般的なサッカーコート約177面分に相当。4800メートルから5300メートルの標高で32の太陽光発電パネルアレイエリアを建設し、約20万枚の両面発電太陽電池モジュールを設置し、総発電設備容量は10万キロワット（kW）に達する。

一期项目建成后，年平均发电量1.58亿千瓦时，可节约标准煤4.74万吨，减少二氧化碳排放12.4万吨。据悉，建设团队攻克了超高海拔沼泽施工、冰碛砾石区域施工、重冰凌光伏板热效率提升等多项技术难题。

第1期プロジェクトが完成すると、年間平均発電量は1億5800万キロワット時（kWh）となり、標準石炭を4万7400トン節約し、二酸化炭素排出量を12万4000トン削減する見込み。建設チームは、超高標高湿地地域での施工、モレーン地帯での施工、凍結状態下の太陽光発電パネルの熱効率向上など複数の技術的難題を克服した。