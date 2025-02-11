「銀髪号」計画始動！中国が高齢者向け観光列車を運行へ

商務部（省）、文化観光部（省）、中国国家鉄路集団有限公司（国鉄集団）など9当局は11日、「『銀髪』観光列車の新規運行によるサービス消費発展促進行動計画」を発表した。行動計画では、「銀髪」観光列車に用いる列車の高齢者向け改造などを大規模な設備更新と消費財の買い換え支援範囲に入れ、関連テーマ観光ルートや商品の開発を進めることを打ち出した。

また、民間企業を含む各経営主体が高齢者向け観光列車や観光ルートに関する開発・運営に参加し、市場ベースでの自主価格設定を行うことを明確に支持している。さらに、世界的な有名ブランド観光列車の運営企業や観光企業に対しても、この事業への参加を奨励している。

（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年2月11日