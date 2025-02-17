2月12日，丽江雪山观光火车开通运营，可为前来玉龙雪山旅游打卡的国内外游客提供更加方便、快捷、舒适的观光体验。

雲南省麗江市で2月12日、麗江雪山観光列車が開通した。この列車は、玉竜雪山を訪れるために中国国内外からやって来る観光客に、便利でスピーディー、かつ快適な観光体験を提供することができる。

据介绍，丽江雪山观光火车由中国铁建、中国中铁、广州地铁共同投资建设，线路全长20.7公里，设计最高时速70公里，是连接丽江古城与玉龙雪山5A级景区的旅游观光专线。列车侧窗使用电动可调变色玻璃，在带来更好视野的同时，能抵御紫外线。

説明によると、麗江雪山観光列車は中国鉄道建築集団有限公司と中国鉄路工程集団有限公司、広州地鉄が共同で資金を投じて建設し、全長は20.7キロ、設計最高時速は70キロ。人気観光スポット・麗江古城と玉竜雪山5A級(最高ランク)景勝地を結ぶ観光特別鉄道だ。車両側面の窓には電動式調光ガラスが採用され、視界が良好であるほか、紫外線もカットしてくれる。

项目开通初期，按照游客中心站往返玉龙雪山站运行，最小发车间隔12分钟，单程运行时间35分钟。

開通してからしばらくの間は、観光案内センター駅と玉竜雪山駅を往復し、発車間隔は最短12分、所要時間は片道35分となるという。