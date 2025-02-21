北京今年将着力全面建设花园城市，全年计划新增造林绿化1万亩、公园绿地200公顷、绿道1000公里；全市森林覆盖率将达到45%，林地绿地年碳汇量将达到1000万吨。

北京は今年、ガーデンシティの全面的な建設に取り組む。年間で約666.7ヘクタールの造林・緑化、200ヘクタールの公園・緑地、1000キロメートルの緑道を増やす計画だ。全市の森林率は45％に達し、林地・緑地の年間カーボンシンクは1000万トン以上に達する。

北京市园林绿化工作会议19日召开。北京市园林绿化局局长、首都绿化委员会办公室主任高大伟介绍，2024年，北京新增城市绿地200公顷，建成绿道500公里；建成花园示范街区20处，打造城市画廊100条，完成立交桥桥体绿化300座、全龄友好公园改造20处。花园城市氛围更加浓郁，公园绿地500米服务半径覆盖率达到91%。截至2024年底，北京全市公园总数已达1100个，三分之二的公园实现无界融通，“千园之城”底色更加靓丽，市民绿色福祉持续提升。

北京市園林緑化活動会議が19日、開かれた。北京市園林緑化局局長で、首都緑化委員会弁公室室長の高大偉氏は、「北京は2024年に都市緑地を200ヘクタール増やし、500キロメートルの緑道を完成させた。20ヶ所のガーデンモデル街区を完成させ、100本の都市画廊を建設し、300基の立体交差橋緑化を行い、20ヶ所の公園のバリアフリー化を進めた。ガーデンシティの雰囲気がより濃厚になり、公園・緑地500メートルサービス半径カバー率が91％に達した。24年末現在の北京市全域の公園総数は1100ヶ所に達し、その3分の2がシームレスな統合を実現。1000以上の公園を持つ都市として一層美しくなり、市民のグリーン福祉が持続的に向上した」と説明した。

北京绿色生态空间不断拓展。2024年，北京新增造林绿化1万亩。北京湿地生态系统适应气候变化能力和储碳功能持续优化，完成位于延庆区的北京野鸭湖国际重要湿地、密云水禽保护与栖息地恢复项目建设，新建修复小微湿地16块。

北京グリーンエコスペースが持続的に拡大している。北京の24年の新規造林・緑化は約666.7ヘクタール。北京湿地生態系の気候変動への適応能力と炭素貯蔵機能が持続的に最適化されている。延慶区の北京野鴨湖国際重要湿地と、密雲水鳥保護・生息地の回復プロジェクトが完了し、16ヶ所の微小湿地が新設・修復された。

2025年，北京将加快推进全域绿化彩化立体化，打造市民可感知、可欣赏、可进入、可参与的花园城市场景。今年将新增公园绿地200公顷，建设城市休闲公园15处，打造“小而美”的口袋公园和小微绿地50处，完成全龄友好型公园改造10处。

北京は25年に全域緑化・彩化・立体化の推進を加速させ、市民が実感でき、楽しむことができ、アクセスでき、参加できる花園都市シーンを構築する。今年は公園・緑地を200ヘクタール増やし、都市レジャー公園を15ヶ所建設し、「小さく美しい」ポケットパークと微小緑地を50ヶ所構築し、10ヶ所の公園のバリアフリー化を実施する。

北京将依托丰富的生态资源，用绿道串联城市绿色发展。今年北京绿道将再增加1000公里，推进10条森林步道建设，打造市民生态旅游户外运动目的地。

北京は豊富な生態資源を利用し、緑道により都市のグリーン開発を推進する。北京の緑道は今年さらに1000キロメートルを増やし、10本の森林歩道の建設を推進し。市民のエコツーリズム及びアウトドアスポーツの目的地を構築する。