据广州海关15日消息，由广州海关自主研发完成的全国海关首个辐射探测“机器狗”在佛山市高明区珠江货运码头、顺德区北滘港等地投入使用。

広州税関の15日の情報によると、同税関が独自開発した中国税関初の放射線検知「ロボット犬」が、広東省仏山市高明区の珠江貨物埠頭や順徳区の北滘港などで正式に導入された。

据介绍，该“机器狗”身长65厘米，集成辐射探测、气体检测、视频监控、温度及湿度监测等5个传感器和功能模块，搭载音视频执法记录仪，具备辐射探测、场所巡查、辅助查验、自主跟随、装载样品等功能，可用于辅助海关关员开展特定监管作业。特别是海关关员可远程操控“机器狗”，开展放射性货物检测、狭小空间安全检查等危险性较高的工作。

このロボット犬は全長65センチメートルで、放射線検知、ガス検知、映像監視、温度・湿度モニタリングなど5種類のセンサーと機能モジュールを搭載。音声・映像記録機能も備えており、放射線検知、現場巡回、検査補助、自律追従、サンプル積み込みなどの機能を持ち、税関職員の特定の管理作業を支援するために使用される。特に、税関職員が遠隔操作によって放射性貨物の検査や狭小空間の安全チェックなど、高リスクの作業を行う際に活躍する。

近日，在佛山市高明区的珠江货运码头，一只“机器狗”来到一个触发放射性报警提示的进口集装箱。这只“机器狗”对该集装箱的10个点位分别采集3次，并将采集的数据与标准数据进行自动比对，从而精准定位放射性源位置，获取了放射性计量。

仏山市高明区の珠江貨物埠頭ではこのほど、放射線アラームが作動した輸入コンテナに対して、ロボット犬が投入された。ロボット犬はコンテナの10カ所をそれぞれ3回ずつサンプリングを行い、取得したデータを標準データと自動で照合することで、放射性源の正確な位置を特定し、放射線量を測定することができた。

而在距离货物约20米的监管现场，广州海关所属佛山海关关员手持遥控器对“机器狗”进行操控，并查看“机器狗”实时回传的视频画面和检测数据。经检测，该集装箱的γ射线周围剂量当量率由0.11μSv/h升至16.6μSv/h，超出进境地天然环境辐射水平150倍。

また、貨物から約20メートル離れた管理区域では、広州税関所属の仏山税関職員がリモコンでロボット犬を操作し、リアルタイムで送られてくる映像や検査データを確認した。検査の結果、コンテナ周辺のγ線の線量当量率は、0.11μSv/hから16.6μSv/hに上昇しており、これは輸入地の自然放射線レベルの150倍を超えていた。

“以往，关员在对疑似含有放射物的集装箱进行查验时，要花费较长时间对集装箱进行至少10个点位的网格布点检测，以确定放射性源位置，长时间接触存在人员受到放射性伤害的可能。”广州海关口岸监管处监管装备科副科长李龙海表示，“机器狗”能够有效辅助关员进行危险性作业。

広州税関通関地監督処の監督装備科副科長の李龍海氏は、「これまで、放射性物質を含む疑いのあるコンテナを検査する際、職員は放射線源の位置を特定するために、コンテナの少なくとも10カ所のポイントでグリッド検出を行う必要があり、長時間を要していた。長時間の接触により放射線被害を受ける可能性があった。ロボット犬はこうした高リスク作業を効果的に補助できる」と述べた。