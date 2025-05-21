5月18日凌晨3时55分，迄今发现的中国最早的帛书——子弹库帛书第二、三卷，结束在美国的79载漂泊，抵达北京首都国际机场，终于回到祖国。

5月18日未明3時55分、これまでに発見された中国最古の帛書（絹布に書かれた書）である「子弾庫帛書」の第二巻と第三巻が北京首都国際空港に到着し、米国に流失してから実に79年ぶりに祖国に帰ってきた。

子弹库帛书是目前出土的唯一的战国帛书。帛书分为《四时令》《五行令》《攻守占》三卷，字数多达900余字，是迄今为止发现的中国最早的帛书和首个典籍意义上的古书，对于中国古文字、古文献研究以及中国学术史、思想史研究，都具有无法替代的重要意义。

子弾庫帛書はこれまでに出土した唯一の戦国時代の帛書。「四時令」、「五行令」、「攻守占」の3巻からなり、文字数は900字に達する。これまでに発見された中国最古の帛書であり、重要文献の意義を備えた最古の書物でもあり、中国の古代文字と古代文献の研究、中国学術史や中国思想史の研究にとってかけがえのない重要な意義を備えた中国の宝だ。