5月31日，湖南凤凰古城沱江上热闹非凡，万众期待的“抢鸭子”大赛火热开场！500只精心挑选出来的鸭子被成批投入江心，还有颈项间系着鲜艳红绸带的“锦运鸭”，寓意极好的兆头。

端午節（端午の節句、旧暦5月5日）だった5月31日、湖南省湘西土家（トウチャ）族苗（ミャオ）族自治州の人気観光スポット・鳳凰古城を流れる川・沱江では、多くの人が楽しみにしていた「アヒル争奪バトル」が繰り広げられ、大いに盛り上がりを見せていた。「アヒル争奪バトル」では、縁起の良い赤いリボンを首につけたアヒルを含む500羽が、次々と川に投げ入れられた。

“鸭子下水喽！”一声悠长的吆喝划破长空，早已摩拳擦掌的健儿们纷纷纵身跃入沁凉的江水中。霎时间，沱江化作一片欢乐海洋，让广大游客市民感受凤凰浓厚的民俗风情，在欢乐喜庆的氛围中共度端午佳节。

「アヒル投入～！」という、大きな声が辺り一面に響き渡ると、今か今かと手ぐすねを引いていた男女が、まだ水温がそれほど高くない川に次々と飛び込んだ。瞬く間に沱江はヒートアップし、観光客や市民は鳳凰の民俗的情緒をじっくりと体験し、楽しく、おめでたい雰囲気が漂う中、 端午節を過ごしていた。