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習近平国家主席がカザフ大統領府到着、トカエフ大統領の出迎えを受ける

人民網日本語版　2025年06月17日10:49

習近平国家主席は16日午後、車でカザフスタン・アスタナの大統領府に到着し、トカエフ大統領の出迎えを受けた。会談に先立ち、両首脳は握手し、記念撮影を行った。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年6月17日

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