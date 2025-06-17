習近平国家主席がカザフ大統領府到着、トカエフ大統領の出迎えを受ける
人民網日本語版 2025年06月17日10:49
習近平国家主席は16日午後、車でカザフスタン・アスタナの大統領府に到着し、トカエフ大統領の出迎えを受けた。会談に先立ち、両首脳は握手し、記念撮影を行った。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年6月17日
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