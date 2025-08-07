夏の平均気温19度！涼しい夏を楽しめる貴州省六盤水市を訪ねて

貴州省六盤水野玉海国家級観光リゾートを訪れた広西壮（チワン）族自治区から来たという男性・姚さんは、「夏なのにとても涼しいし、没入型で民族文化を体験できる」と大喜びしていた。人民網が伝えた。

上空から撮影した六盤水野玉海国家級観光リゾート（撮影・涂敏）。

六盤水野玉海国家級観光リゾート（撮影・涂敏）。

六盤水野玉海国家級観光リゾートは、野鶏坪高原アウトドアスポーツ拠点や玉舍国家森林公園、海坪彝（イ）族の特色ある観光リゾートタウンから構成されている。夏でも涼しい気候や美しい大自然、独特な民族文化を誇る同リゾートは近年、避暑をテーマにした新しい旅行体験とアクティブを次々と打ち出している。

彝族の風習である客を歓迎する「攔門酒（歓迎の酒）」を体験する場所で写真を撮影する観光客たち（撮影・涂敏）。

観光客で賑わう海坪彝族の特色ある観光リゾートタウン（撮影・涂敏）。

海坪彝族の特色ある観光リゾートタウンでパフォーマンスを見る観光客たち（撮影・涂敏）。

景勝区で写真を撮影する観光客（撮影・涂敏）。

貴州水城文旅（集団）有限責任公司の胡宸衣副総経理によると、「野玉海・海坪彝族たいまつシーズン」には、景勝区内で「たいまつ祭りを楽しむ」や「土司宴（首長の宴）を堪能」、「森林ミニトレインでのんびり旅行」といった多様な業態を打ち出し、観光客に没入型体験をじっくりと楽しんでもらっているという。夏休みシーズンに訪れる観光客の数は1日当たり延べ3万人以上に達しているという。

景勝区内で文化クリエイティブグッズを選ぶ女性（撮影・涂敏）。

景勝区内で販売されているドクダミの根をモチーフにした文化クリエイティブグッズ（撮影・涂敏）。

景勝区内で販売されている「涼都・六盤水」をデザインしたアイスクリーム（撮影・涂敏）。

夏でもひんやりと涼しいため「中国の涼都」と呼ばれる六盤水市は現在、市内全域で「涼しい」資源を「熱い」経済へと変換し続けている。例えば、夏でも平均気温が19度とひんやりと涼しい気候を武器に、今年の「立夏」から156日間にもわたる避暑をテーマにした文化観光キャンペーンを盛大に打ち出し、全域で、イベントや景色鑑賞、文化・風俗の体験、ステイ・ウエルネスが三位一体となったじっくり体験の体系を構築し、「一地域一特色」というステイラインナップを築くことに尽力することで、観光産業が「短期観光」から「じっくりステイ」へのモデル転換・高度化を加速することができるよう後押ししている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月7日