外交部アジア局長が日本側に重大な懸念を表明

外交部（外務省）の劉勁松アジア司（局）司長は13日、在中国日本大使館の横地晃首席公使と会見し、歴史、台湾地区、在日中国人の安全などの問題について、日本側に重大な懸念を表明した。外交部ウェブサイトが伝えた。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年8月14日