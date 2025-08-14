外交部アジア局長が日本側に重大な懸念を表明
人民網日本語版 2025年08月14日11:02
外交部（外務省）の劉勁松アジア司（局）司長は13日、在中国日本大使館の横地晃首席公使と会見し、歴史、台湾地区、在日中国人の安全などの問題について、日本側に重大な懸念を表明した。外交部ウェブサイトが伝えた。（編集NA）
「人民網日本語版」2025年8月14日
