中国7月の物品貿易輸出入額　前年比6.7％増で年間最高を更新

天津港（撮影・張靖）

税関総署の統計によると、中国7月の物品貿易輸出入総額は前年同期比6.7％増の3兆9100億元（1元は約20.4円）で、伸び率は6月より1.5ポイント上昇し、今年最高の伸び率を記録した。そのうち、輸出は同8％増の2兆3100億元、輸入は同4.8％増の1兆6000億元だった。今年1-7月の物品貿易輸出入総額は同3.5％増の25兆7000億元となった。人民日報が伝えた。

貿易相手国別にみると、1-7月における中国とASEANの貿易総額は同9.4％増の4兆2900億元となり、中国の対外貿易総額の16.7％を占めた。中国とEU（欧州連合）の貿易総額は同3.9％増の3兆3500億元で、全体の13％を占めた。同期間に、中国と「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国との輸出入総額は同5.5％増の13兆2900億元となった。

輸出入品目別にみると、1-7月の中国の機電製品輸出は同9.3％増の9兆1800億元で、輸出総額の60％を占めた。（編集JZ）

「人民網日本語版」2025年8月14日