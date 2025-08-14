中国1-7月の人民元建て新規融資額、12兆8700億元に
人民網日本語版 2025年08月14日15:15
中国人民銀行（中央銀行）が13日に発表した統計データによると、今年1-7月の人民元建て新規融資額は12兆8700億元（1元は約20.4円）に達した。
マネーサプライの面では、7月末時点で広義マネーサプライ（M2）残高は前年同期比8.8％増の329兆9400億元で、狭義マネーサプライ（M1）残高は同5.6％増の111兆600億元で、流通現金（M0）残高は同11.8％増の13兆2800億元でとなった。（編集JZ）
「人民網日本語版」2025年8月14日
