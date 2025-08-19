初の人型ロボット「100メートル走優勝者」誕生

17日に国家スピードスケート館で行われた2025世界人型ロボット競技大会100メートル短距離走決勝で、北京人型ロボットイノベーションセンターの「エンボディド天工Ultra」が21.50秒の記録で優勝し、初の人型ロボットによる「100メートル走優勝者」が誕生した。新華社が伝えた。

8月17日、世界人型ロボット競技大会100メートル決勝で、スタートを切った天驍チーム（右一）、天工チーム（右二）、高羿科技チーム（左二）、霊翌科技チーム（左一）の人型ロボット。撮影・鞠煥宗

2025世界人型ロボット競技大会は、人型ロボットを主体とした世界初の総合競技大会であり、16の国・地域から280チームが北京に集結した。

公式発表の競技ルールによると、100メートル走では、参加チームが遠隔操作でロボットを走らせる場合は最終記録に重み係数1を掛け、完全自律方式の場合は重み係数0.8を掛けて最終成績とする。

「エンボディド天工Ultra」は最初にゴールラインを駆け抜けたわけではなかったが、全自律型ナビゲーションシステムを採用し、レースを人間の遠隔操作なしで走り抜いたため、ルールに基づき最終記録が最短となった。2位と3位には、北京霊翌科技有限公司の宇樹H1ロボット（22.08秒）と、上海高羿科技有限公司の宇樹H1ロボット（24.53秒）が入った。

8月17日、世界人型ロボット競技大会100メートル決勝で走る天工チームの人型ロボット。撮影・鞠煥宗

今年4月の世界初の人型ロボット・ハーフマラソンでは、「エンボディド天工Ultra」が2時間40分42秒で優勝し、世界初の人型ロボット「ハーフマラソンチャンピオン」となっていた。

同日、3日間にわたる2025世界人型ロボット競技大会は閉幕した。第2回大会は26年8月に開催される予定だ。（編集YF）

「人民網日本語版」2025年8月19日