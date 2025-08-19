近日，在神舟二十号乘组第三次出舱活动准备工作中，由天舟九号货运飞船搭载上行的“悟空AI”大模型发挥了辅助支撑作用，为航天员在轨工作提供智能化、专业化支持。该模型在轨一个月来运行状态稳定，乘组航天员反馈良好，这一成果标志着我国空间站在轨智能化应用取得重要进展。

このほど、有人宇宙船「神舟20号」宇宙飛行士チームによる3回目の船外活動の準備作業において、宇宙貨物船「天舟9号」によって軌道上に運ばれた「悟空AI」大規模言語モデルが補助的な支援の役割を果たし、宇宙飛行士の軌道上での作業にスマートかつ専門的なサポートを提供した。同モデルは軌道上で運用開始から1ヶ月間安定した状態を維持しており、宇宙飛行士チームからのフィードバックも良好だ。この成果は、中国の宇宙ステーションにおける軌道上のスマート応用が重要な進展を遂げたことを示している。

“悟空AI”基于国内开源模型开发，结合载人航天飞行任务需求，采用预训练与指令微调技术，构建了专业领域大语言模型和以航天飞行知识规范为核心的RAG知识库。该系统可以为航天员在轨复杂操作、故障处置等提供快速、有效的信息支持，助力航天员更高效开展工作，丰富在轨心理保障手段，提升天地协同的效率。

「悟空AI」は中国のオープンソースモデルを基盤に開発され、有人宇宙飛行ミッションの需要に応じて事前学習とファインチューニング技術を採用し、専門分野向けの大規模言語モデルと、宇宙飛行の知識規範を中核とするRAG知識ベースを構築している。このシステムは、宇宙飛行士が軌道上で行う複雑な操作やトラブル対応などに対し、迅速かつ有効な情報支援を提供し、より効率的な作業遂行を支援するとともに、軌道滞在中の心理的サポート手段を充実させ、宇宙と地上の協同効率を高めることができる。

作为《西游记》中智慧与勇气的化身，孙悟空的形象与航天工作者勇于攻坚克难的精神高度契合。“悟空AI”寓意用科技智慧赋能航天事业，助力航天员探索太空奥秘。

「西遊記」に登場する知恵と勇気の化身として、孫悟空のイメージは、困難に果敢に挑む宇宙事業従事者の精神と高度に重なる。「悟空AI」という名称には、科学技術の知恵で宇宙事業を力強く支え、宇宙飛行士の宇宙探査を後押しするという意味が込められている。