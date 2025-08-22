中国初！成都双流国際空港が荷物無料輸送サービス開始

（写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

成都双流国際空港は8月21日から、プレミアビジネスエクスプレスを利用する旅客を対象に、無料で荷物を「空港から自宅/ホテル」、または「自宅/ホテルから空港」まで輸送するサービスを開始した。旅客は「手ぶら」で移動することができ、飛行機を利用した移動がより便利で気軽になった。

成都双流国際空港は、宅配会社と提携し、空港のT1ターミナルビルとT2ターミナルビルの出入口エリアに、サービスポイントを5ヶ所設置し、北京、上海、広州、深セン、烏魯木斉（ウルムチ）、拉薩（ラサ）、杭州、南京と結ぶプレミアビジネスエクスプレスを利用する旅客を対象に、無料の荷物輸送サービスを提供する。

旅客が各旅行プラットフォームで成都双流国際空港と上記8都市を往復するエアチケットを予約すると、荷物の配送に関する確認のメッセージが送られてくる。その後、オンラインプラットフォームか双流国際空港のサービスポイントで詳しい情報をチェックし、QRコードをスキャンし、荷物の基本情報や配送先の住所を記入すると手配が完了する。配送範囲は、成都市の市内中心部を含む8地域をカバーしている。ただ、無料で輸送してもらえる荷物は1個までで、2個目からは有料となる。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月22日