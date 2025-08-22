成都モーターショーまもなく開幕　120近くの自動車ブランドが集結

中国西部国際博覧城（資料写真。写真著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

今年下半期（7-12月）で最初のAクラスモーターショーとなる2025成都国際モーターショーが、8月29日から9月7日まで、四川省成都市の中国西部国際博覧城で開催される。

今回は「トレンドを先導し、新たな未来へ」をテーマに、120近くの自動車ブランドが集結し、完成車、カスタムカー、人型ロボット、三電（電池、電気モーター、電気制御）システムなど注目の産業分野をカバーする。22万平方メートルの展示空間には12のパビリオンと屋外展示エリアが設置される。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月22日