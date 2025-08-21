トウガラシの真っ赤な絨毯　安徽省亳州市

立秋が過ぎ、安徽省亳州市譙城区では、約2万1666ヘクタールの畑で栽培されているトウガラシが続々と収穫期を迎えている。農家の人々は天気のいい日を逃すまいと、トウガラシの収穫や天日干しを急ピッチで進めている。天日干しされたトウガラシが真っ赤な絨毯のように当たり一面に広がる光景は、秋の風物詩となっている。人民網が伝えた。

亳州市譙城区は近年、トウガラシ産業の発展に力を入れ、「党支部+合作社+農家」というモデルを採用し、トウガラシの新品種や新技術などを導入して、現地の農民が地元で働いて豊かな生活を送ることができるようサポートし、農村振興をバックアップしている。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年8月21日