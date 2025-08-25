第33回広州博覧会、意向表明の契約金額が400億8100万元に

広東省広州市で開催された第33回広州博覧会が24日、3日間の会期を終えて閉幕した。調印された経済貿易協力プロジェクトは累計83件に上り、意向が表明された契約金額は400億8100万元（1元は約20.6円）に達した。

今回の博覧会では、イノベーション・発明、都市再生、自動車アフターサービス市場、消費支援、パッケージ、介護・ヘルスケア、医療、ギフト・ホーム、文化クリエイティブIP、工芸美術などを網羅する4つのテーマ展示エリアが設けられ、展示面積は前回を50％以上上回る約18万平方メートルに達した。今回ではバイヤーのより的確な誘致が強化され、需給のマッチング度が上昇し、現場での成約と協力の実施が促進され、累計4000を超える業界団体・企業が視察・調達を行い、来場者は延べ16万人を超えた。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月25日