中国のデジタル出版産業、全体規模が再び過去最高を更新

第15回中国国際デジタル出版博覧会の開催にあたり、8月27日に河南省鄭州市で「2024-25年中国デジタル出版産業年次報告」が発表された。

同報告によると、24年に中国のデジタル出版産業の売上高は増加し続け、年間総売上高は前年比8.07％増の1兆7485億3600万元（1元は約20.6円）に達して、再び過去最高を更新した。書籍・新聞・雑誌のデジタル化による売り上げは堅調に推移するとともに、新興分野が引き続き力強い成長を見せている。オンラインゲーム、オンライン教育、WEBアニメの3分野における売上高の増加が顕著だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年8月28日