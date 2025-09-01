上半期に中国に入国した外国人が前年同期比30％増の延べ1900万人以上に

中国商務部(省)によると、今年上半期、中国の各出入国検査所から入国した外国人は前年同期比30％増の延べ1900万人以上に達した。出国時に税還付を受けることのできる商品を販売する商店「退税商店」の数は倍増し、その売上高は前年同期比95％増に達した。人民日報が伝えた。

インバウンド消費は消費拡大にとって重要な分野で、発展の余地も大きい。今年に入り、商務部は関連当局と積極的に協力し、重点都市の商業圏のリニューアルや業態のアップデートを促進し、「ショッピングIN中国」の消費シーンを充実させてきた。また、出国時税還付政策を継続的に最適化し、外貨や海外で発行されたクレジットカードによる決済ルートを拡大し、「中国旅行」や「中国でショッピング」の人気が高まり続けている。

商務部は今後、世界一流の消費環境をさらに作り出し、出国時税還付政策の確実な実行を促進し、地域の特性に合わせて、「退税商店」のレイアウトを最適化し、商品の供給を充実させ、サービス水準を高める計画だ。そうすることで、さらに多くの外国人が中国の住民と一緒に、「ショッピングIN中国」の独特の魅力を感じることができるようサポートしていく。（編集KN）

「人民網日本語版」2025年9月1日