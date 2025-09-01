天津是由海洋退却后形成的陆地，多条河流的交汇之处。独特的地理位置孕育了独具特色的津味文化。

天津市はその昔、河川の土砂が堆積して形成された陸地であり、複数の河川が交わる地点でもある。この独特の地理的位置が、特有の「天津風文化」を育んだ。

从市井早点到市民生活，从传承六代的"泥人张"彩塑到张园打破传统解说模式的沉浸式演绎展，这座城市始终注重传统与现代的融合，将津味文化中的包容性转化为创新动力。

市井の朝食や市民生活、6代にわたり継承されてきた伝統泥人形「泥人張」や従来型の解説モデルを打破した張園の没入型体験「シナリオゲーム」など、この都市は常に伝統と現代の融合を重視し、「天津風文化」に内在する包容性をイノベーションの原動力へと変えてきた。

作为全球首个“智慧零碳”码头，天津港同世界上180多个国家和地区的500多个港口保持贸易往来，是共建“一带一路”的重要枢纽。同时，由天津率先主导推动实施的鲁班工坊已在全球30个国家和地区落地生根，其中10家在哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等上合组织国家。

世界初の「スマート・ゼロカーボン」埠頭である天津港は世界180余りの国・地域の500以上の港と貿易往来を維持しており、「一帯一路」共同建設の重要なハブでもある。同時に、天津が他に先駆けて主導し、推し進めてきた「魯班工坊（職業教育施設）」は、すでに世界30ヶ国・地域に広がっており、そのうち10ヶ所はカザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタンなど上海協力機構（SCO）加盟国に設立されている。

天津正将中国工匠精神与创新智慧传递到欧亚大陆腹地。每一条通向港口的航线，每一间跨越国界的教室，都在编织着“上海精神”的生动实践，见证着文明互鉴的时代新篇。

天津は中国の匠の精神とイノベーションの知恵をユーラシア大陸の奥深くへと伝えている。港へと通じる一つひとつの航路、国境を越えた一つひとつの教室が、SCOの「上海精神」の生き生きとした実践となり、文明間の学び合いという新たな時代の一章の証言となっている。