外交部「ロシアの一般旅券所持者へのビザ免除試行を決定」

外交部（外務省）の郭嘉昆報道官は2日、「中国と外国との人的往来のさらなる円滑化のため、中国はビザ免除対象国の範囲を拡大し、2025年9月15日から2026年9月14日まで、ロシアの一般旅券所持者に対してビザ免除政策を試行的に実施することを決定した。ロシアの一般旅券所持者は、ビジネス、観光、親族・友人訪問、交流訪問、トランジットのために中国を訪れ、30日を超えない場合には、ビザを取得せずに入国することができる」と発表した。

また、「中国は両国間の人的往来の円滑化を非常に重視しており、両国民が交流を強化し、新時代における中露の包括的・戦略的協力パートナーシップの推進に積極的な貢献を果たすことを支持する」とした。（編集NA）

「人民網日本語版」2025年9月3日