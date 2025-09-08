2025年世界スマート産業博、プロジェクトの契約額が2000億元突破

2025年世界スマート産業博覧会が5日、重慶市で開幕した。会期中に投資プロジェクトの契約額は2000億元（1元は約20.8円）を超えた。

今回契約されたプロジェクトはAI（人工知能）を主軸とし、「AI+」や「スマートコネクテッド新エネルギー自動車」などの分野に焦点を当て、実証性が高く、波及効果が大きく、契約企業の実力が強いのが特徴だ。

万豊奥特が西部地域で進める「低空経済」（低空域飛行活動による経済形態）の拠点プロジェクト、吉利科技の産業スマート製造プロジェクト、華清電子の半導体材料生産・パッケージングプロジェクトなど、一連の重要プロジェクトが契約・実施されることは、産業の先端化・スマート化・グリーン化への飛躍を一層後押しするとともに、重慶市が全国的に影響力のある科学技術イノベーションの拠点を構築し、新たな質の生産力の育成を加速させることにつながる。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月8日