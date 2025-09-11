中国商务部副部长鄢东8日在北京称，中方将与东盟保持密切沟通，积极推进各自国内签署批准程序，推动年底前正式签署中国—东盟自贸区3.0版升级议定书。

中国商務部（省）の鄢東副部長は8日、北京で行われた国務院新聞弁公室の記者会見で、「中国はASEANと緊密に意思疎通を保ち、各国の国内での調印・批准手続きを積極的に進め、年内に中国-ASEAN自由貿易区（ACFTA）のアップグレード版である中国-ASEAN自由貿易区3.0（ACFTA3.0）の議定書の正式な調印を推進していく」と述べた。

此前，中国—东盟自贸区3.0版谈判宣布全面完成。鄢东在国务院新闻办公室举行的发布会上表示，作为中国和东盟共同维护和深化自由贸易的标志性成果，中国—东盟自贸区3.0版将打造包容、现代、全面、互利的自贸协定，为区域和全球贸易注入更大确定性。

ACFTA3.0交渉はこのほど、全面的妥結が発表されている。鄢副部長は、「ACFT3.0は中国とASEANが自由貿易を共同で維持し深化させてきたことの象徴的な成果として、包摂的・現代的・全面的・互恵的な自由貿易協定を構築し、地域と世界の貿易により大きな確実性を注入する」と述べた。

他提到，中方将围绕9个达成双方共识的重点领域开展互利合作。例如在数字经济领域，大力推动数字基础设施建设，推广移动电子支付，加快跨境电商发展，推动数字商业模式创新；积极利用人工智能、大数据等前沿数智技术赋能产业转型升级。在绿色领域，推动绿色贸易发展，加强与东盟国家在新能源汽车、清洁能源等领域合作；促进绿色标准对接与合作，推动绿色供应链互联互通，共同探索绿色商机。

鄢副部長はさらに、「中国は双方が合意した9つの重点分野をめぐり互恵協力を展開する。たとえばデジタル経済の分野では、デジタルインフラの建設推進に力を入れ、モバイル電子決済を推進し、越境ECの発展を加速させ、デジタルビジネスモデルのイノベーションを推進する。またAI（人工知能）や、ビッグデータをはじめとする最先端のデジタル・スマート技術を積極的に利用して、産業のトランスフォーメンションと高度化にエンパワーメントする」と語った上、「グリーン分野では、グリーン貿易の発展を推進し、新エネルギー自動車、クリーンエネルギーなどの分野でASEAN諸国との協力を強化するとともに、グリーン標準のマッチング・協力を促進し、グリーンサプライチェーンの相互接続を推進し、グリーンビジネスのチャンスを共同で探求する」とした。

鄢东说，升级议定书签署生效后，中国将力促协定第一时间惠及企业。驻外经商机构将积极发挥桥梁作用，与驻在国政府及相关企业加强沟通，及时掌握3.0版实施中的问题，与东盟方共同协商完善落地机制。

鄢副部長はまた、「アップグレード版の議定書が発効してから、中国は協定の恩恵がすぐに企業へ行き渡るよう促進する。海外駐在の経済ビジネス関連機関は橋渡しの役割を積極的に果たし、駐在国の政府や関連企業との意思疎通を強化し、ACFT3.0の実施における問題点を速やかに把握し、ASEAN諸国とともに実施のメカニズムについて話し合いながら、これを改善していく」と述べた。