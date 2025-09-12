「レンタル消費」を好む若者たち　そのワケは？

（画像著作権はCFP視覚中国所有のため転載禁止）

カメラや服、おもちゃなど、なんでもレンタル可能！一部の若者の間で、デジタル製品からアウトドア用品、キャンピングカー、ベビー・マタニティ用品に至るまで、「あらゆるものがレンタル可能」という消費トレンドが押し寄せている。

レンタルサービスを提供する芝麻租賃のプラットフォームでは今年上半期（1-6月）、取引額が前年同期比で71.6％増加し、30歳以下のユーザーの割合が60％を超え、特に00後（2000年代生まれ）からの注文件数が前年同期比で3倍に急増した。

より多くの若い消費者のニーズに応えるため、一部の業者はミラーレスカメラ、ハンドルジンバル、リングライトを組み合わせた「旅撮達人セット」や、自動膨張式テント、カセットコンロ、折りたたみテーブルを組み合わせた「こだわりのキャンプパッケージ」を打ち出している。こうした「特定のシーン向けのレンタルモデル」がますます消費者の支持を集めている。

蘇州市民の張虹傑さんはミラーレスカメラと望遠レンズをレンタルしてコンサートに行くのが好きだという。「体験を優先したい。低コストで消費ニーズを満たせるだけでなく、衝動買いによる後悔も避けられる。レンタルはニーズはあるけれど利用頻度は低いという厄介な問題を解決できるし、個人の使用習慣に合った消費を可能にする」と張さん。

暨南大学経済・社会研究院の劉詩濛准教授は、「90後（1990年代生まれ）と00後が徐々にレンタル消費の中心になりつつある。彼らの消費観は『所有より体験が大事』ということをより強調し、即時的なニーズを満たし、新鮮さを追い求める一方で、コストパフォーマンスと環境保護の理念も重視する。物質的・文化的な生活レベルの向上に伴って、若い世代の消費ニーズは単一化から多様化、個性化へ向かっている。旅行装備やアウトドア用品、ブランド品など、これまで頻度が低かったりハードルが高かったりした消費シーンを体験してみたいと考える若者がますます多くなった。このトレンドに、レンタルがピタリと合致した」との見方を示した。（編集KS）

「人民網日本語版」2025年9月12日